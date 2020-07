Avatar: The Last Airbender approda su SMITE con nuovo trailer

Avete letto bene: gli ultimi eroi ad arrivare su SMITE provengono direttamente da Avatar: The Last Airbender, e se non ci credete ecco l’inoppugnabile prova:

I tre eroi della serie ad andare ad aggiungersi al già corposo roster di divinità del MOBA di Hi-Rez Studios saranno Aang, Zuko e Korra, che potete vedere in azione nel video. Il prezzo dell’Avatar Battle Pass, ora disponibile, è di 750 gemme, che corrispondono a circa 15€. SMITE non è certo nuovo a questo genere di crossover, che esulano dai pantheon divini tradizionali: qualche mese fa erano infatti state le quattro protagoniste di RWBY ad unirsi al Battleground of the Gods.

SMITE: Battleground of the Gods è attualmente disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.