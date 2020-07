Marvel's Avengers: date della beta e preorder aperti

Buone notizie per chi non vede l’ora di vestire i panni dei Vendicatori: Crystal Dynamics ha annunciato le date della beta, che si terrà nel corso di agosto. Per l’occasione, sono stati aperti anche i preorder, e non a caso: l’accesso alle prime due date è infatti legato all’aver già acquistato il gioco. Ma ecco quando potrete andare a prendere a sganassoni i nerd occhialuti di A.I.M. e i loro robot:

7 agosto: Beta PS4, solo per chi ha preordinato

Beta PS4, solo per chi ha preordinato 14 agosto: Beta PC e Xbox One, solo per chi ha preordinato

Beta PC e Xbox One, solo per chi ha preordinato 21 agosto: Beta aperta a tutti i giocatori, su tutte le piattaforme

Nel corso di una chiacchierata con IGN, Shaun Escayg di Crystal Dinamics ha chiarito che la beta conterrà un assaggio di tutte le cose che saranno disponibili nel gioco completo, dalla campagna al gioco cooperativo alla progressione dell’eroe. Marvel’s Avengers uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 4 settembre, e nel corso della stagione invernale su Xbox Series X e PS5.