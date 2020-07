Paper Beast per PC ha una data di uscita ufficiale

Il publisher Plug In Digital e Pixel Reef hanno annunciato la data di uscita di Paper Beast in versione PC confezionando un nuovo trailer di gameplay.

L’ultima fatica di Eric Chahi, già autore di Another World, ha fatto capolino su PS4 e PSVR lo scorso mese di aprile (qui la nostra recensione). Ora il gioco sta per approdare anche su Steam, dove verrà venduto a partire dal prossimo 24 luglio.

Segnaliamo che Paper Beast sarà compatibile con i principali visori per la realtà virtuale disponibili su PC, dunque HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift, e quelli della famiglia Windows Mixed Reality.