The Red Door spunta sul Microsoft Store, è il prossimo Call of Duty?

In queste ore sul Microsoft Store è comparso un misterioso prodotto, The Red Door, che potrebbe essere in qualche modo legato al franchise di Call of Duty.

La descrizione è piuttosto criptica e non vi sono riferimenti diretti al celebre franchise di FPS, tuttavia sappiamo dalle informazioni riportate sulla pagina che The Red Door verrà pubblicato da Activision e che si tratterà di uno sparatutto. Nessuna notizia, invece, sugli sviluppatori di questo videogioco. Da notare, tuttavia, che lo stesso prodotto apparve già sul PlayStation Store e che il suo ContentID includeva la seguente stringa: COD2020INTALPHA1.

È dunque molto probabile che The Red Door sia in realtà una versione di prova del prossimo Call of Duty, il quale dovrebbe intitolarsi Black Ops Cold War, ma ovviamente non ne avremo la certezza finché Activision non diffonderà notizie ufficiali a riguardo.

