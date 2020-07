Reggie Fils-Aimé entra a far parte di Rogue Games

Come riportato da gamesindustry.biz, Reggie Fils-Aimé è entrato a far parte di Rogue Games con il ruolo di consulente strategico. L’ex presidente di Nintendo of America, ritiratosi lo scorso anno e già parte del consiglio di amministrazione Gamestop, avrà il ruolo di aiutare Rogue Games – fino a questo momento prevalentemente concentrata sul mercato mobile – nella sua transizione verso il mercato console e PC. Per l’occasione, Reggie Fils-Aimé ha anche rilasciato una dichiarazione:

“Quando Rogue ha condiviso con me la sua visione per le console e quando ho visto i primi giochi che quest’estate arriveranno su piattaforme come il Nintendo Switch, sono stato subito colpito dai livelli di ambizione e innovazione. Sono sempre alla ricerca di compagnie innovative e che si espandono rapidamente, pronte a plasmare il futuro dei giochi, e sono emozionato di unirmi a Rogue e alla loro missione per unire e semplificare la pubblicazione di videogiochi su tutte le piattaforme.”

Dato che Rogue Games non sembra al momento avere molto in sviluppo per il mercato PC e console, ci sarà da attendere prima di vedere a quali giochi si riferisce Reggie Fils-Aimé.