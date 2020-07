Othercide: un trailer mostra il gameplay del roguelite tattico

Focus Home Interactive ha rilasciato un nuovo trailer per Othercide, questa volta incentrato sul gameplay:

A quanto pare, il sistema di combattimento non sarà basato su turni fissi, anzi: un accento importante viene posto su come molte azioni sono in grado di cambiare l’ordine dei turni, anticipandoli o posticipandoli. L’utilizzo di questa meccanica sarà fondamentale per far pendere l’ago della bilancia a nostra favore. Il trailer spende anche qualche minuto per parlare del sistema di progressione, punto cardine di ogni roguelite. Ciascuna delle nostre eroine potrà ottenere abilità diverse a seconda della sua personalità, e stando alla voce narrante Lightbulb Crew si è data da fare per assicurare che la varietà sia costante. Ma come in ogni roguelite, il fallimento è sempre dietro l’angolo, e ogni morte costerà cara: per riportare in vita una guerriera caduta dovremo infatti sacrificarne un’altra.

Le sorelle guerriere in grigio e rosso di Othercide arriveranno su PC, PS4 e Xbox One il 28 luglio, ed entro quest’estate su Nintendo Switch.