L'Xbox Games Showcase sarà dedicato solo ai giochi

Intervenendo su Twitter, il responsabile marketing Aaron Greendber ha voluto precisare che l’Xbox Games Showcase in programma per il 23 luglio sarà dedicato interamente ed esclusivamente alla presentazione dei giochi in uscita su Xbox Series X.

Smentendo le voci circolate nelle scorse ore, l’esponente di Microsoft ha dichiarato che non verranno diffuse nuove informazioni sulla console, con particolare riferimento alla data di lancio e al prezzo di vendita della piattaforma next-gen. Invece, la Casa di Redmond ha preparato uno show della durata di circa un’ora con protagonisti i videogiochi per Xbox Series X.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l’Xbox Games Showcase si terrà giovedì prossimo quando qui in Italia saranno le 18:00.

Condividi con gli amici Inviare