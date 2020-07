Assassin's Creed Valhalla: un nuovo trailer dedicato a Eivor

Ubisoft ha confezionato un nuovo trailer di Assassin’s Creed Valhalla, questa volta dedicato interamente a Eivor.

Il filmato ci presenta il protagonista di quest’ultimo capitolo della serie, un leader vichingo che dovrà guidare il suo popolo verso nuove terre, in Gran Bretagna. Qui si scontrerà con le forze di difesa inglesi mentre dovrà compiere un misterioso destino.

Il video illustra alcune sequenze di gameplay inedite rispetto a quelle mostrate qualche giorno fa in occasione dell’Ubisoft Forward, ponendo l’accento sugli strumenti a disposizione di Eivor.

Vi ricordiamo, infine, che Assassin’s Creed Valhalla sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia dal 17 novembre. Il gioco arriverà anche su PS5 e Xbox Series X una volta che le console next-gen verranno immesse sul mercato.