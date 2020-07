Il nuovo aggiornamento di No Man's Sky aggiunge cose aliene inquietanti

L’ultimo aggiornamento di No Man’s Sky, intitolato Desolation, aggiunge quel pizzico di sana atmosfera inquietante che non può mancare nelle storie fantascientifiche.

L’aggiornamento, descritto in dettaglio sul sito web del gioco, aggiunge relitti spaziali abbandonati che i giocatori potranno scegliere di abbordare. All’interno, ricchi tesori e interessanti dettagli su spedizioni andata a male aspettano i più coraggiosi, ma attenzione: c’è un motivo se l’equipaggio se l’è data a gambe levate. Ognuno di questi relitti è generato proceduralmente, quindi non sperate di poter imparare a memoria la posizione dei pericoli per avere vita facile.

Oltre a questi parenti lontani degli xenomorfi, il nuovo aggiornamento apporta anche dei miglioramenti all’illuminazione. Giusto per accentuare il senso di sconforto mentre vi chiedete se quel suono che avete sentito è una difesa automatizzata che si attiva o le vostre cuffie che stanno partendo. No Man’s Sky è attualmente scontato su Steam, PS4 e Xbox One ed è da poco arrivato sull’Xbox Game Pass.