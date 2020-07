Surgeon Simulator 2: il nuovo trailer va ben oltre la sala chirurgica

Sembra che con Surgeon Simulator 2 Bossa Studios voglia fare molto di più che limitarsi a una medicamente accuratissima sala chirurgica, e il nuovo trailer che si concentra sulla Creation Mode lo mette bene in chiaro.

Sembra infatti che sarà possibile creare molto di più che semplici strutture ospedaliere: nel trailer vediamo i quattro personaggi perdersi in un labirinto da loro costruito, giocare a basket imbrogliando senza ritegno e… suonare il piano? Insomma, le possibilità di crearsi il proprio divertimento non mancheranno in questo bizzarro titolo. Una scelta che sembra davvero essere vincente, visto che anche il primo titolo doveva gran parte della sua popolarità proprio all’assurdità delle situazioni che riusciva a creare.

Surgeon Simulator 2 uscirà il 27 agosto su Epic Games Store.