Ecco Crysis Remastered in azione su Nintendo Switch

In previsione della prossima release di Crysis Remastered su Nintendo Switch, Crytek ha rilasciato un trailer che lo mostra in tutta la sua gloria:

Oltre alla classica musica drammatica tipica della serie, il video – registrato a 720p e 30 frame per secondo – mette in mostra quelle caratteristiche che a lungo hanno reso Crysis il benchmark definitivo: distruzione ambientale, illuminazione dinamica voxel-based, un sacco di esplosioni e, ovviamente, lo squalo da cui nemmeno una nanotuta può metterci completamente al sicuro.

Cyrsis Remastered uscirà per Nintendo Switch il 23 luglio, mentre la sua versione per PC, PS4 e Xbox One è stata rinviata in seguito a numerose critiche.