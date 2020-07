Watch Dogs Legion: dietro le quinte del corto Tipping Point

Ubisoft ha confezionato un breve video che ha per protagonista Alberto Mielgo, il regista del corto Tipping Point ispirato a Watch Dogs Legion.

Il regista e animatore spagnolo, celebre per aver partecipato ai lavori di Spider-Man: Un nuovo universo e per aver diretto un episodio della serie Love, Death & Robots, spiega come è nata questa collaborazione con il publisher francese e da cosa ha tratto ispirazione per creare il corto animato diffuso nel corso dell’evento Ubisoft Forward. Alberto Mielgo ha poi illustrato in dettaglio il processo creativo di Tipping Point, dai primi storyboard alla produzione dell’opera vera e propria.

Watch Dogs Legion, lo ricordiamo, sarà dipsonibile dal 29 ottobre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Google Stadia.