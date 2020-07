Marvel's Spider-Man: Miles Morales girerà in 4K e 60 fps su PS5

Buone notizie per chi attende Marvel’s Spider-Man: Miles Morales: il nuovo action game di Insomniac Games sarà giocabile a risoluzione 4K e con un frame rate pari a 60 fps su PS5.

Ad annunciarlo ci hanno pensato direttamente gli sviluppatori, i quali intervenendo su Twitter hanno spiegato che basterà attivare un’apposità modalità performance per far sì che il gioco giri a 4K/60fps. Si tratta di una modalità opzionale che probabilmente ridurrà, o addirittura disabiliterà qualche impostazione grafica affinché vengano raggiunti quegli obiettivi.

A questo punto bisognerà però capire quali saranno risoluzione e frame rate di riferimento della modalità standard, ma Insomniac Games non si è ancora sbilanciata in merito.

Vi ricordiamo, però, che Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sarà un titolo di lancio di PS5. Si tratterà di un titolo standalone, non di un DLC del gioco pubblicato nel 2018 su PS4, anche se il gioco avrà dimensioni e scopo minori.

