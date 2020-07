Sea of Thieves raggiunge quota 15 milioni di giocatori

Sea of Thieves ha fatto registrare il suo miglior periodo dal lancio avvenuto due anni fa, raggiungendo quota 15 milioni di giocatori unici complessivi.

Microsoft e Rare hanno infatti annunciato il raggiungimento di questo importante traguardo, rivelando che solo nello scorso mese di giugno i giocatori attivi sono stati oltre 3,3 milioni. Si tratta di un risultato dovuto soprattutto alla pubblicazione del sandbox a tema piratesco su Steam, dove ha venduto la bellezza di un milione di copie in poco più di un mese.

Sea of Thieves viene costantemente aggiornato con nuovi contenuti gratuiti, riuscendo a mantenere sempre alta l’attenzione. Dati i numeri, non stupisce che Microsoft abbia definito la nuova IP di Rare come la più popolare della generazione.

