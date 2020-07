Non fatevi prendere dal panico: i due titoli non sono usciti così senza dir nulla a nessuno, ma come riportato da Gematsu sono stati valutati dall’ente di classificazione australiano. Non si tratta di una particolare novità per Battletoads, che già si era fatto vedere all’E3 dell’anno scorso, era stato annunciato a quello dell’anno prima e che secondo voci varie potrebbe uscire presto. D’altro canto, di Age of Empires 3: Definitive Edition non si era ancora saputo nulla di ufficiale, ma con il successo di Age of Empires II: Definitive Edition e Age of Empires 4 in lavorazione, non è una notizia che stupisce. E a questo punto, l’apparizione di entrambi i giochi all’Xbox Games Showcase di giovedì potrebbe non essere così improbabile. Chissà che non venga svelata anche qualche data d’uscita.

