Untitled Goose Game avrà un'edizione fisica speciale per PS4 e Switch

Gli appassionati dell’oca più pazza e dispettosa dei videogiochi avranno presto modo di sborsare altro denaro sonante: House House, Skybound Games e iam8bit hanno infatti annunciato che il 29 settembre arriverà nei negozi un’edizione fisica di Untitled Goose Game per PS4 e Switch, che oltre al gioco includerà al suo interno una mappa pieghevole e un fascicolo dedicato alla cittadina di residenza del fastidioso pennuto. Per i più attenti all’ambiente, sul sito di iam8bit sarà disponibile anche la Lovely Edition, che in aggiunta a tutto il resto presenta una custodia in materiale completamente riciclato (PS4, al prezzo di 34,99$, Switch, 39.99$) e la soundtrack del gioco in vinile. Se deciderete di acquistare questa edizione fisica, occhio a non lasciarla a portata di oca.

