Halo Infinite: ecco la copertina ufficiale in vista dell'Xbox Games Showcase

Quando mancano ormai pochissime ore all’Xbox Games Showcase che si terrà questo pomeriggio, 343 Industries ha voluto diffondere la copertina ufficiale di Halo Infinite per stuzzicare i fan delle avventure di Master Chief.

L’immagine che trovate qui in basso troneggerà su tutte le cover del gioco per PC, Xbox One e Series X. La posa di Master Chief richiama alla mente la copertina dell’originale Halo: Combat Evolved, il primo capitolo della serie che diede il via al fortunato franchise della Casa di Redmond, mentre sullo sfondo possiamo apprezzare qualche dettaglio dell’Anello su cui saranno ambientate le nuove peripezie di John-117.

Vi ricordiamo che l’appuntamento con l’Xbox Games Showcase, dove verrà mostrato in anteprima il gameplay di Halo Infinite, è fissato alle 18:00 italiane odierne, preceduto da un’ora di pre-show condotto dal giornalista Geoff Keighley.

