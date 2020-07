Captain Tsubasa: Rise of New Champions, le modalità online in video

Bandai Namco ha confezionato un nuovo video dedicato alle modalità online disponibili in Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

Il trailer illustra gli Incontri di Lega, tramite i quali i giocatori competeranno contro altri appassionati in tutto il mondo scalando le classifiche globali. Oltre alla modalità Incontri di Lega, poi, ci saranno anche le classiche modalità online 1vs1 e 2vs2, in cui portare le proprie squadre personalizzate o quelle originali.

Captain Tsubasa: Rise of New Champions, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 28 agosto per PC, PS4 e Nintendo Switch.