Il prossimo Ubisoft Forward si terrà a settembre

Sapevamo già che entro fine anno si sarebbe tenuto un altro Ubisoft Forward, tuttavia non conoscevamo ancora il periodo in cui il publisher francese avrebbe effettuato un’altra trasmissione.

Nelle scorse ore però, intervenendo sulle colonne di IGN US, il CEO della compagnia Yves Guillemot ha fatto sapere che il prossimo Ubisoft Forward si terrà nel corso del mese di settembre, senza tuttavia fornire una data precisa per la conferenza digitale.

Come quello trasmesso qualche giorno fa, anche il prossimo evento sarà dedicato agli aggiornamenti sui titoli già annunciati e in uscita nei prossimi mesi, nonché su qualche novità ancora avvolta nel mistero.

