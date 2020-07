Godfall: gli sviluppatori assicurano che sarà privo di microtransazioni

In una recente intervista, gli sviluppatori di Godfall hanno dichiarato che il gioco sarà del tutto privo di microtransazioni.

Il technical producer Richard Heyne ha infatti spiegato che Counterplay Games non considera Godfall un “game as a service” giacché non saranno presenti quelle dinamiche di monetizzazione presenti in altri titoli simili. Tuttavia, lo stesso Heyne ha assicurato che dopo la fine della campagna principale si potrà accedere a un corposo endgame, sbloccando così contenuti addizionali che estenderanno la longevità del gioco.

Godfall, lo ricordiamo, sarà disponibile nel corso del prossimo autunno per PC (in esclusiva sull’Epic Games Store) e PS5.

