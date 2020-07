La divisione Xbox fa registrare ricavi record nell'ultimo trimestre

Microsoft ha diffuso i risultati finanziari trimestrali annunciando che la divisione Xbox ha fatto registrare ricavi record nel quarto trimestre dell’anno fiscale.

Come riportato sulle colonne di Gamasutra, la crescita degli introiti ha riguardato sia il comparto hardware che quello dei servizi. In particolare, il maggior numero di console vendute ha portato a un incremento dei ricavi pari al 49%, mentre le entrate derivanti dai servizi (quali Xbox Game Pass e Xbox Live Gold) hanno fatto registrare un aumento pari al 65%. In entrambi i casi l’incremento è da considerarsi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La stessa Casa di Redmond fa però notare che l’aumento degli introiti è riconducibile alla straordinarietà del periodo che stiamo affrontando: con un maggior numero di persone costrette a rimanere a casa durante la pandemia di Coronavirus, è naturale che la spesa in beni e servizi votati all’intrattenimento casalingo cresca.

Condividi con gli amici Inviare