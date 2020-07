Descenders per PS4 ha una data di uscita ufficiale

Sold Out e No More Robots hanno annunciato la data di uscita di Descenders in versione PS4. Questo particolare biking game downhill sarà disponibile sia in formato fisico che digitale per la console Sony a partire dal prossimo 25 agosto.

“Siamo davvero entusiasti di poter finalmente consegnare Descenders ai giocatori PlayStation 4“, ha dichiarato Mike Rose, Company Director di No More Robots. “È passato molto tempo, ma sappiamo che sarà valsa la pena aspettare!” Il gioco è infatti disponibile già da tempo su PC e Xbox One, dove è incluso nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Gli sviluppatori fanno poi notare che Descenders è in arrivo anche su Nintendo Switch entro fine anno, tuttavia non è ancora stata svelata una data di lancio ufficiale per questa versione del gioco.

In ogni caso, effettuando il pre-order di Descenders per PS4 e Nintendo Switch si ottiene l’unlock di day-one per una serie di rari oggetti di personalizzazione – che risplendono al buio – per outfit, casco e veicolo: il “Legacy Lux Set” per PS4 e il “Descent Lux Set” per Nintendo Switch. Questi oggetti possono anche essere sbloccati nel gioco in base alla progressione del giocatore.

