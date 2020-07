Hellpoint: la versione per Nintendo Switch è stata rinviata

Chi ha in mente di giocare Hellpoint su Switch dovrà aspettare oltre la data precedentemente annunciata: Cradle Games ha infatti fatto sapere che non riuscirà a completare lo sviluppo della versione per console Nintendo entro il 30 luglio. Sembra comunque che il piccolo studio conti far arrivare il proprio soulslike su Nintendo Switch entro quest’anno, ma non è stata fornita una data più precisa. A causare questo ritardo, stando alle parole degli sviluppatori, sarebbero state sia le attuali condizioni lavorative che la complessità delle operazioni di porting, oltre senza dubbio alle considerazioni in termini di ottimizzazione.

Cradle Games ha poi ricordato che, con l’eccezione dell’assenza del co-op splitscreen, la versione Nintendo Switch sarà identica a quelle PS4 e Xbox One, e ha concluso dicendo di essere al lavoro per assicurarsi che la componente online funzioni come previsto.