A Total War Saga: Troy, ecco i requisiti ufficiali

Mancano poche settimane ormai perché A Total War Saga: Troy sbarchi sui nostri PC, e vista la quantità di omini che manderemo a schiantarsi contro formazioni di altri omini, quella dei requisiti è una preoccupazione più che legittima, sopratutto per chi non ha un computer all’ultimo grido. Per fortuna, sembra che A Total War Saga: Troy non sarà troppo esigente, stando ai requisiti appena pubblicati sull’Epic Games Store:

I requisiti minimi – che richiedono un Intel Core 2 Duo o un Intel i7 8550U, fra i 4 e i 6 GB di RAM e una Nvidia GTX 460 o una AMD Radeon HD 5770 o una Intel UHD Graphics 620 – dovrebbero permettere alla maggior parte delle persone di tirare un tranquillo sospiro di sollievo. Ricordiamo che A Total War Troy: Saga sarà gratuito per le prime 24 ore sull’Epic Games Store, mentre per chi vuole giocarlo su Steam ci sarà da aspettare fino ad agosto dell’anno prossimo. Vi lasciamo con uno sguardo all’ultimo video di gameplay, dedicato alla campagna di Menelao, re di Sparta e marito di Elena: