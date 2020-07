Desperados III: arriva il Baron's Challenge Mission Pack

Caricate i revolver, annodate i lazo e preparate le borracce: Desperados III non ha nessuna intenzione di lasciarvi andare tanto facilmente, e per questo motivo Mimimi Games ha preparato un nuovo aggiornamento gratuito. Si tratta del Baron’s Challenge Mission Pack #1, che prevede nuove sfide e che viene presentato con tanto di trailer:

Saranno in totale quattro le nuove Baron’s Challenges, così presentate in un comunicato stampa:

Vanishing Act: un certo venditore di olio di serpente sta vendendo le sue merci nella piazza della città di Flagstone. Fallo sparire.

Untitled Voodoo Mission: Isabelle sta per sconvolgere il matrimonio del sindaco Higgins e ha MOLTI assi nella manica.

Public Transportation: due uomini deceduti devono essere trasportati alla stazione ferroviaria di Eagle Falls. Le guardie non spareranno a vista, ma se vedono un corpo…

Bird Hunting: Doc è appollaiato sul tetto di Casa DeVitt, con un sacco di munizioni e cinque bersagli nella sua lista. La festa continua ancora. Buona caccia.

Il comunicato stampa ci informa anche che, se morite dalla voglia di provare l’ottimo tattico di Mimimi Games, per voi è disponibile una demo su Steam, GOG.com e Xbox One; è prevista anche una demo per PS4, che arriverà presto.