DIRT 5: un nuovo video presenta la modalità Pathfinder

Una voce fuori campo chiede “Che cos’è Pathfinder?”, la nuova modalità di DIRT 5. “Beh, devi essere davvero coraggioso, o clinicamente pazzo, se vuoi guidare su tracciati come questi”, risponde un’altra voce. A quale delle due categorie appartenete, giudicatelo voi mentre date un’occhiata all’ultimo trailer di DIRT 5:

Particolarità di questo nuovo tipo di tracciati è quello di essere molto più ardui di tutti gli altri, con notevoli cambi di elevazione; per superarli sono necessari quindi veicoli appositi, e la sfida non è solo di velocità ma anche di strategia e di sopravvivenza.

DIRT 5 arriverà su PC, PS4 e Xbox One il 9 agosto, e sarà disponibile con un aggiornamento gratuito per PS5 e Xbox Series X quando le versioni per le console di nuova generazione saranno rilasciate.