Xbox Games Showcase, ecco dove seguirlo

Fra circa un’ora e mezza avrà inizio l’Xbox Games Showcase, e siamo sicuri che molti di voi non vedono l’ora di seguirlo. Sicura è la presentazione di Halo Infinite, che ha ricevuto vari teaser negli ultimi giorni, ma dato che Xbox ha promesso che si tratterà di più di un’ora dedicata ai giochi, indubbiamente non mancheranno i titoli interessanti. Ma se siete persi e non avete idea dove guardare lo show, nessun problema, ci pensiamo noi! Qui potete trovare il pre-show con Geoff Keighley, che avrà inizio alle 17:00 e tratterà di titoli terze parti. Sullo stesso canale sarà anche ospitato il post-show, dedicato ad Halo Infinite:

Qui, invece, potete trovare lo streaming dell’Xbox Games Showcase in lingua italiana (audio incluso). Ricordiamo che partirà alle 18:00:

Infine, se la lingua di Albione non è per voi un problema, qui potete trovare lo show ufficiale Xbox in lingua inglese, sempre a partire dalle 18:00:

Buona visione!