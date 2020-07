Un trailer di otto minuti per il gameplay per Halo: Infinite

Non c’è stato da aspettare molto: il primo gioco presentato all‘Xbox Games Showcase è stato proprio quell’Halo Infinite che tanti aspettavano, con un corposo trailer da otto minuti:

Master Chief sarà pure rimasto in sospensione nello spazio per qualche tempo, ma non ha certo bisogno di terapia riabilitativa prima di passare all’azione contro i Banished, mettendo in mostra quella che sembra un’ambientazione open world (e se non open world, di certo parecchio espansiva), un arsenale che molti non vedranno l’ora di riprendere in mano e le capacità del rampino, utilizzabile sia per l’esplorazione che in combattimento.

Halo: Infinite uscirà entro quest’anno, nel periodo delle vacanze per Xbox Series X, Xbox One e PC.