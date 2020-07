Nel nuovo trailer di Psychonauts 2 c'è Jack Black che canta

Durante l’Xbox Games Showcase apparizione più che gradita è stata quella di Pshyconauts 2, che è tornato a farsi vedere con un lungo trailer e un ospite d’onore di tutta eccezione, cioè Jack Black:

Non si tratta certo della prima collaborazione fra Double Fine e lo stravagante frontman dei Tenacious D: oltre ovviamente a Brutal Legend, Jack Black aveva presenziato anche in Broken Age. In questo trailer la sua voce fa da sottofondo musicale alle psichedeliche avventure di Raz, temporalmente ambientate dopo Psychonauts in the Rhombus of Ruin, il titolo VR uscito nel 2017. Oltre a mostrarci qualche passaggio di gameplay, la presentazione ha anche sottlineato che Psychonauts 2 farà parte del servizio Smart Delivery, il che significa che sarà disponibile anche una sua versione per console di prossima generazione; resta da vedere se questo significherà solo Xbox Series X o anche Playstation 5. Non solo buone notizie, però: Psychonauts 2, che non è certo nuovo a rinvii, è stato ulteriormente rinviato, questa volta al 2021.