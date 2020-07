Peril on Gorgon è la nuova espansione di The Outer Worlds

Nel corso della carrellata di giochi dell’Xbox Games Showcase, c’è stato spazio anche per svelare il mistero dietro all’annuncio che Obsidian aveva fatto qualche giorno fa: si tratta di The Outer Wolds: Peril on Gorgon, la nuova espansione per l’RPG Obsidian in arrivo su PC, PS4 e Xbox One il 9 settembre.

L’ambientazione di questo DLC sarà l’asteroide Gorgone, luogo dove ambiziosi esperimenti scientifici hanno avuto terribili e disastrose conseguenze (mai che vadano bene, eh. Maledetti scienziati). Come prevedibile, tocca a noi andare a ripulire il macello, ma per farlo avremo a nostra disposizione un level cap aumentato, nuovi perk (e difetti, pensavate mica di scamparla, vero?), più tre nuove, scientificamente mirabolanti armi. Che provvedermo a utilizzare nel modo più empiricamente corretto possibile.