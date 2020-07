Xbox Games Showcase: ecco i giochi presentati

L’Xbox Games Showcase di oggi ha visto più di 20 titoli presentati, fra pre-show di Geoff Keighley e show vero e proprio. Partendo dal pre-show, che ha avuto inizio alle 17:00, le presenze più significative sono state sicuramente quelle del coloratissimo stealth horror Hello Neighbor 2, del folle sparatutto che sembra Battlefield misto a Titanfall misto ai Power Rangers Exomecha e, per finire in bellezza questa prima parte, Balan Wanderworld, action platform nato dalla collaborazione fra Square Enix e i creatori della serie Sonic the Hedgehog, in cui i due protagonisti Leo ed Emma potranno indossare più di 80 costumi per alterare i loro poteri.

Per arrivare all’evento principale, il primo ospite è stato ovviamente Halo Infinite, con un trailer di otto minuti che ha messo in mostra il mondo open world e il nuovo rampino di Master Chief. Lo Spartan è stato subito seguito dal terrore invernale di State of Decay 3 (le renne di Babbo Natale non hanno fatto una bella fine), e che ha poi lasciato il posto al breve trailer d’annuncio per Forza Motorsport. Rare ha poi mostrato il suo prossimo titolo, Everwild, con uno dei trailer visivamente più piacevoli dell’intero show.

Successivo titolo ad arrivare sul palco virtuale è stato Tell Me Why di DONTNOD; il primo capitolo della storia dei due gemelli sarà disponibile a partire dal 27 agosto. È stato poi il momento di Moon Studios, che ha mostrato il lavoro fatto per portare l’acclamatissimo Ori and the Will of the Wisps su console di nuova generazione, seguiti da Obsidian che ha presentato la prima espansione di The Outer Worlds, un nuovo trailer per Grounded e, siccome non c’è due senza tre, anche Avowed, il nuovo RPG a cui stanno lavorando.

Il turno è poi passato a As Dusk Falls, interactive drama sviluppato da INTERIOR/NIGHT, e da un breve annuncio da parte di Ninja Theory a proposito di Hellblade 2, che a quanto pare porterà Senua in Islanda. Ci siamo poi goduti un po’ di psichedelia, cortesia di Jack Black e Double Fine, per passare poi ai Guardiani della Luce, con un nuovo sguardo alla prossima espansione di Destiny 2, Oltre la Luce. Tanti sicuramente saranno stati quelli che aspettavano nuovo contenuto su S.T.A.L.K.E.R. 2, che infatti è arrivato all’Xbox Games Showcase con un nuovo trailer.

Fatshark ha poi fatto la sua comparsata con Warhammer 40.000: Darktide, un gioco che sicuramente sarà sulla linea dei suoi titoli precedenti. Cambiando completamente genere, si è poi passati a Tetris Connect, nuova iterazione del più classico fra i classici, e a The Gunk, gioco dal nome più che adatto visto che ci vede nel ruolo di spazzini cosmici. È poi stato il turno di Medium, che ha messo in mostra le sue duplici realtà:

Per il 20esimo anniversario della serie, è stato mostrato il nuovo Phantasy Star Online, adeguatamente sottotitolato New Genesis. Soprendente è stato poi l’annuncio di Remedy, che a quanto pare è al lavoro su un nuovo sparatutto singleplayer dedicato a CrossfireX, lo sparatutto competitivo online di Smilegate Studios, titolo dall’importanza tutt’altro che secondaria sul mercato asiatico. E per chiudere lo show in bellezza, un ritorno che i fan chiedevano da tanto tempo: quello di Fable.