S.T.A.L.K.E.R. 2 si mostra in un nuovo trailer, ecco i primi dettagli

Annunciato ormai ben due anni fa, finalmente S.T.A.L.K.E.R. 2 si è mostrato in un primo trailer di presentazione nel corso dell’Xbox Games Showcase.

GSC Game World ha infatti rivelato che l’attesissimo sequel sarà disponibile non solo su PC, ma anche su Xbox Series X, svelando al contempo alcuni dettagli aggiuntivi circa il gioco. Prima di tutto sappiamo che il motore grafico impiegato dal team di sviluppo è l’Unreal Engine 4, dunque non l’ultima incarnazione dell’engine di Epic Games, ma comunque il team rivela che verranno utilizzate le tecniche del motion capture e della fotogrammetria per la realizzazione di modelli realistici dei personaggi e degli oggetti. Sarà disponibile anche il supporto al ray tracing in tempo reale.

Sul piano narrativo e ludico, S.T.A.L.K.E.R. 2 promette una storia non lineare influenzata dalle scelte del giocatore, con conseguenze sia nell’immediato che nel lungo termine, proponendo un gameplay che mescola le dinamiche FPS con quelle di un immersive sim, senza farsi mancare un’atmosfera spiccatamente horror. Infine, gli sviluppatori confermano che anche questo nuovo gioco sarà ambientato nella zona di esclusione di Chernobyl.

Nessuna notizia, invece, circa un possibile periodo di uscita. Dobbiamo semplicemente sperare che l’attesa non sia lunga.