Tell Me Why: Dontnod svela la data di uscita del primo episodio

Dontnod Entertainment ha approfittato dell’Xbox Games Showcase di ieri per annunciare la data di uscita del primo capitolo di Tell Me Why, nuova avventura episodica sviluppata dagli autori di Life is Strange.

Il gioco narrerà le vicende dei fratelli Tyler e Alyson Ronan, i quali si riuniscono dopo molti anni di separazione forzata per tornare in Alaska, loro paese natale, e tentare di ricostruire e fare i conti con i traumi che hanno segnato la loro infanzia. Lo studio francese promette una storia avvincente che verrà modificata dinamicamente sulla base delle scelte portate avanti dai giocatori, portando a uno dei diversi finali dell’intera serie.

Il primo episodio (su un totale di tre) di Tell Me Why sarà disponibile su PC e Xbox One dal prossimo 23 agosto. Il gioco approderà successivamente anche su Xbox Series X.