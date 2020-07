Fatshark annuncia l'action co-op Warhammer 40.000: Darktide

Fatshark, lo studio che ha dato i natali ai due Vermintide, ha annunciato Warhammer 40.000: Darktide, un nuovo action multiplayer cooperativo ambientato nel Tetro Millennio del board game targato Games Workshop.

Ambientato nelle viscere della città alveare di Tertium, i semi della corruzione minacciano una inarrestabile ondata di oscurità. Un culto eretico noto come Admonition sta cercando di prendere il controllo del pianeta Atoma Prime e di devastare i suoi abitanti. Un gruppo di quattro giocatori vestirà i panni dei fanti scelti dell’Inquisizione Imperiale, determinati a eradicare il nemico prima che l’intera città soccomba sotto l’influenza dei Poteri Perniciosi.

Fatshark fa sapere che Warhammer 40.000: Darktide sarà disponibile su PC e Xbox Series X nel corso del 2021, tuttavia prossimamente verranno annunciati i piani per le varie sessioni di testing che permetteranno agli interessati di provare il gioco in anteprima.