FIFA 21: ecco il trailer di annuncio e i primi dettagli

Electronic Arts ha confezionato e diffuso il trailer di annuncio di FIFA 21, ultima incarnazione della serie calcistica annuale targata EA Sports.

Tra i dettagli rivelati in queste ore, spicca la svolta social grazie al Rose Volta, una nuova opportunità riservata a un massimo di quattro giocatori per divertirsi insieme e entrare nella community Volta Football in sfide online 5v5. In FIFA Ultimate Team viene introdotta la FUT Co-Op per ottenere premi giocando in compagnia di amici. I fan della Modalità Carriera potranno portare il loro team ai vertici gestendo ogni momento, attraverso novità che daranno profondità alle partite, alle trasferte e all’allenamento. La Modalità Carriera offrirà anche un grande passo in avanti nel gameplay, con un migliore controllo del match grazie all’Interactive Match Sim, un rinnovato sistema di crescita in grado di gestire al meglio lo sviluppo del giocatore e altro ancora.

Vi ricordiamo che FIFA 21 sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One dal 9 ottobre, mentre approderà su PS5 e Xbox Series X al lancio di queste console next-gen.