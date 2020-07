L'Epic Games Store regala Tacoma e Next Up Hero

Altra settimana, altro giro di regali da parte dell’Epic Games Store. Questa volta i videogiochi gratuiti sono ben due: si tratta di Tacoma, l’avventura narrativa svilluppata da Fullbright (gli autori di Gone Home), e di Next Up Hero, particolare dungeon crawler di Digital Continue con uno stile grafico interamente disegnato a mano.

Entrambi i titoli sono riscattabili gratuitamente fino al prossimo 30 luglio. Una volta approfittato della promozione seguendo questo link, però, i giochi resteranno per sempre nella propria libreria.

Epic Games ha poi annunciato quali saranno i titoli gratuiti della prossima settimana: 20XX, Barony e Superbrothers: Sword & Sorcery EP.

