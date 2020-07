Halo Infinite: la colonna sonora sarà composta anche da Gareth Coker

A margine della presentazione del gameplay di Halo Infinite avvenuta ieri in occasione dell’Xbox Games Showcase, gli sviluppatori di 343 Industries hanno annunciato che Gareth Coker contribuirà alla colonna sonora dell’ultima avventura di Master Chief.

Il compositore britannico noto per aver realizzato le soundtrack di Ori and the Will of the Wisps e del suo diretto predecessore parteciperà dunque ai lavori sulla colonna sonora di Halo Infinite, affiancando l’autore principale Curtis Schweitzer e il supervisore Joel Yarger. Il team fa sapere che Gareth Coker ha firmato il tema musicale di Escharum udibile nell’ultimo trailer di gameplay. Escharum sarà il nemico principale di Master Chief, nonché il leader degli Esiliati presenti sull’Anello.

Vi ricordiamo, infine, che Halo Infinite sarà disponibile nel corso dell’autunno su PC, Xbox One e Series X.

