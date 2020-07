Annunciato Phantom Doctrine 2: The Cabal, prossimamente su PC

Lo studio polacco CreativeForge Games ha annunciato Phantom Doctrine 2: The Cabal, seguito diretto dell’ottimo tattico a turni a tema spionistico pubblicato due anni fa su PC e console.

Questo sequel, tuttavia, abbandona la formula ludica del suo diretto predecessore per abbracciare un’inedita formula da sparatutto in terza persona con elementi stealth, sebbene sia comunque presente una pausa tattica che permetterà di interrompere in qualsiasi momento l’azione per valutare al meglio il da farsi. Phantom Doctrine 2: The Cabal offrirà un sistema di gioco a missioni in cui poter scegliere quale agente impersonare prima di ogni incarico, ognuno dotato di capacità differenti, il tutto all’interno di una campagna single player modulare.

Per quanto riguarda trama e ambientazione, l’ultima fatica di CreativeForge Games è ambientata in un universo alternativo in cui l’incidente di Chernobyl del 1986 è stato in realtà causato da un attentato portato a compimento dalla Cabala, una misteriosa organizzazione terroristica volta a causare il caos sulla Terra. Compito del giocatore sarà quello di ricostruire gli eventi che hanno portato all’attacco terroristico e dare la caccia alla Cabala, cercando al contempo di sventare ulteriori attentati.

Phantom Doctrine 2: The Cabal è purtroppo sprovvisto di una data di uscita ufficiale, sappiamo solo che sarà disponibile prossimamente su PC tramite Steam.