Le roboanti moto di RIDE 4 tornano a farsi vedere con un nuovo trailer

Ottobre non sarà certo dietro l’angolo, ma il tempo vola in fretta e con esso anche le saettanti moto di RIDE 4, l’ultimo capitolo della serie motociclistica di Milestone annunciato a maggio. E proprio per preparare i fan della serie all’arrivo del gioco, lo sviluppatore milanese ha confenzionato un nuovo trailer, creato utilizzando esclusivamente il motore di gioco:

Com’è sua tradizione, Milestone si fregia di creare riproduzioni più fedeli possibili dei veicoli reali, e questo non si limita solo alla scocca o al telaio ma anche al cruscotto, dove i dati cambiano in tempo reale. Addirittura il serbatoio dell’olio vibra in base ai movimenti della moto, a testimonianza dell’incredibile lavoro svolto dallo sviluppatore in nome della fedeltà.

In aggiunta al trailer, Milestone ha anche svelato una Special Edition fisica per PlayStation 4 e Xbox One, che includerà una steelbook dedicata alla Yamaha R1 2020, oltre ovviamente al Season Pass, che andrà ad aggiungere 65 nuove moto, 2 nuove piste e ben 150 nuovi eventi. RIDE 4 arriverà l’8 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.