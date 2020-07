As Dusk Falls: il nuovo titolo di Caroline Marchal, ex Quantic Dream

Nel corso dell’Xbox Games Showcase di ieri, uno dei titoli rivelati in anteprima mondiale è stato As Dusk Falls, che vede al timone Caroline Marchal, ex lead game designer di Quantic Dream. Non è chiaro se le concept art animate mostrate nel trailer sono rappresentative dell’aspetto che avrà l’avventura interattiva nella sua forma finale, ma a livello di presentazione la loro efficacia è state innegabile:

Sviluppato da INTERIOR/NIGHT, che oltre alla già nominata Caroline Marchal include veterani del settore e talenti emergenti, As Dusk Falls racconta la storia di due famiglie in un arco temporale di trent’anni, andando a svelare lentamente tutti i segreti che le hanno contraddistinte e definite. A proposito della scelta di creare un’avvenuta interattiva, Caroline Marchal ha dichiarato che “la cosa affascinante delle storie interattive è che si spingono più in là di quelle tradizionali; ci permettono di capire cose su noi stessi. Quando giochiamo con un personaggio, proviamo le emozioni e i dilemmi da loro punto di vista. Ma le scelte che faccia per loro rimangono personali. Mettendoci nei loro panni, li capiamo meglio, e scopriamo cose sulla nostra vera natura. Cresciamo grazie all’empatia.”

Non si hanno ancora informazioni su quando As Dusk Falls uscirà, ma vi ricordiamo che, come tutti i titoli Xbox Game Studios, sarà disponibile fin da subito sull’Xbox Game Pass.