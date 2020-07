Il seguito del film di Sonic the Hedgehog arriverà nel 2022

Alzi la mano chi, vedendo il primo trailer del film di Sonic the Hedgehog, avrebbe scommesso due euro sul suo successo. E invece il film prodotto da Paramount Pictures si è dato da fare per rimediare alle critiche e ha riscosso un buon successo di botteghino, tanto da vedersi confermato un seguito. Di questo seguito da oggi si sa anche la data d’uscita, svelata dal doppiatore di Sonic Ben Schwartz e prevista per l‘8 aprile 2022 (non fatevi ingannare da quell’4/8/2022: ricordate che gli americani invertono mese e giorno).

SONIC 2 IS OFFICIALLY COMING 2 THEATERS 4/8/22!!! pic.twitter.com/Xpci0HzK5d — Ben Schwartz (@rejectedjokes) July 24, 2020

Per informazioni sulla sceneggiatura è ancora presto, ma si sa che sarà scritta ancora una volta da Pat Casey e John Miller, e che a dirigere il film sarà sempre Jeff Fowler.