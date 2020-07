Grounded: i piccoli protagonisti hanno un trailer di lancio

Non ci sono stati solo nuovi reveal in esclusiva mondiale all’Xbox Games Showcase di ieri: Obsidian Entertainment, già presente per mostrare The Outer Worlds: Peril on Gorgon e Avowed, ne ha approfittato anche per portare il simpatico trailer di lancio di Grounded, il loro nuovo survival sandbox:

Come chi ha avuto occasione di provare la demo a tempo (letteralmente, vi dava solo mezz’ora di gioco, cronometrata) già saprà, in questo gioco andremo ad interpretare dei ragazzini le cui dimensioni sono passate da poco più di un metro a qualche millimetro, con tutte le conseguenza del caso in termini di sopravvivenza all’interno del giardino di casa. Ovviamente, il crafting è componente fondamentale di questo titolo, così come il combattimento contro tutte le creature che vivono nel nostro giardino e la costruzione di strutture improvvisate. Piccoli colonizzatori crescono, insomma.

Grounded sarà disponibile per PC e Xbox One a partire dal 28 luglio.