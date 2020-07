The Gunk è il nuovo titolo dai creatori di SteamWorld

Una delle sorprese dell’Xbox Games Showcase di ieri è sicuramente stato il nuovo titolo di Image & Form, gli sviluppatori della famosa e apprezzata serie SteamWorld. A differenza di tutti i precedenti lavori dello studio, infatti, non si tratta infatti di un titolo 2D relativamente semplice a livello grafico, ma anzi di qualcosa che mostra molta più ambizione dal punto di vista tecnico:

A testimoniare questa ambizione è Brjann Sigurgeirsson, CEO del publisher Thunderful Group, secondo cui dopo il rilascio del quarto SteamWorld “molti sentivano che era giunto il momento di trovare una nuova direzione, fare qualcosa di diverso. Qualcosa che non includesse per forza protagonisti a vapore o che funzionasse su ogni piattaforma concepibile, ma piuttosto esplodesse in 3D, usando ogni goccia di potere computazionale e insomma, andasse lontano. In poche parole, un gioco che facesse di più”. Da qui è poi nata l’idea che sarebbe diventata The Gunk, un gioco dove andremo in giro per vari pianeti a ripulire l’ambiente da quella schifezza nera – il gunk, appunto – e che Sigurgeirsson promette parlerà anche di “cose davvero spaventose, cose viscide e veri conflitti.”

La data d’uscita prevista per The Gunk è il mese di settembre 2021, su Xbox One, Xbox Series X e PC.