Yone arriva su League of Legends con un corto da 10 minuti

Il suo arrivo era già stato presagito da alcune linee di dialogo di Spirit Bloom Thresh, ma chissà quanti si aspettavano che Yone, il fratello di Yasuo, arrivasse in così grande stile: il nuovo campione di League of Legends sbarca sulla Landa degli Evocatori accompagnato da un corto animato di ben 10 minuti (qui in inglese).

Non sorprendentemente, il kit di Yone (che potete vedere qui in azione) ricorda da vicino quello del fratello: la passiva dei due è molto simile ed entrambi giocano sul lanciare in aria i propri avversari. Particolarmente interessante una delle abilità di Yone, che gli permette di vivere una vera e propria out of body experience e che ricorda vagamente ciò che può fare Leoric di Heroes of the Storm. Resta da vedere quale sarà il ruolo che finirà per ricoprire negli scontri sulla Landa degli Evocatori, ma siamo sicuri che le due katane che porta non indichino un eroe di supporto difensivo.