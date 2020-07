Junji Ito potrebbe essere al lavoro con Hideo Kojima su un gioco horror

Nel corso di un’intervista al maestro giapponese dell’horror tenuta come parte del Comic-Con 2020, è emerso che Hideo Kojima sarebbe entrato in contatto con Junji Ito. Stando alla traduttrice, “abbiamo parlato di un gioco horror su cui [Hideo Kojima] potrebbe essere al lavoro, e mi ha invitato a collaborare, ma non ci sono ancora dettagli a proposito.”

Non è certo la prima volta che i due si sono sentiti per lavorare assieme a un gioco horror: Junji Ito infatti avrebbe dato il suo contributo a Silent Hills, il progetto poi andato all’aria a causa della rottura fra Kojima e Konami. Ma sembra che chi sperava di vedere cosa sarebbe venuto dal connubio fra due maestri dei rispettivi generi potrebbe un giorno vedere realizzato il proprio sogno.