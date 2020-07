In Anthem 2.0 ci sarà una nuova fazione pirata

Dopo un lancio a dir poco deludente, molti si sono interrogati su quale sarebbe stato il futuro di Anthem, l’ambizioso progetto di BioWare nel campo dei looter shooter. Anche se molti lo avevano dato per spacciato, buono tutt’al più per passare rapidamente ad un modello free to play, EA e BioWare non hanno abbandonato le speranze nel progetto, che già da mesi sono al lavoro per rilanciare. Lo sviluppo di Anthem 2.0 è passato da BioWare Edmonton alla filiale di Austin, ed è stato proprio Christian Dailey, director dello studio, a rivelare qualche dettaglio in più sul rilancio del looter shooter. Una cosa è certa: ci saranno i pirati.

Non sono ovviamente disponibili informazioni più precise sui Pirates of Blood Wind, la fazione che verrà introdotta per la prima volta in Anthem 2.0. Nel suo ultimo post, però, Christian Dailey ha fatto capire che nelle prossime settimane potrebbe essere rivelato qualcosa di più concreto. Chissà che non venga menzionata anche una finestra di lancio.