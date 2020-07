Halo Infinite: diffusi i primi dettagli sul multiplayer

Nello smentire le indiscrezioni circa l’assenza del multiplayer al lancio di Halo Infinite, 343 Industries ha voluto diffondere alcune prime informazioni sul comparto multigiocatore.

Lo studio di sviluppo ha precisato che le novità introdotte nella campagna saranno disponibili anche negli scontri online tra più giocatori. In particolare il riferimento è alle nuove armi che potrà imbracciare Master Chief, oltre naturalmente al rampino. In quest’ultimo caso, però, questo strumento non sarà sempre disponibile nelle sparatorie multiplayer: il rampino, difatti, sarà un power-up da raccogliere all’interno delle arene.

Sul versante della modalità cooperativa, invece, Jerry Hook di 343 ha fatto sapere che Halo Infinite supporterà la co-op locale in split screen per due giocatori, tuttavia la campagna può essere affrontata anche da un massimo di quattro amici contemporaneamente, a patto di farlo tramite connessione internet.

Halo Infinite, lo ricordiamo, sarà disponibile su PC, Xbox One e Series X nel corso delle prossime festività natalizie.

