Black Ops Cold War: ennesimo avvistamento del prossimo Call of Duty

Continuano gli avvistamenti del presunto prossimo capitolo della serie Call of Duty che dovrebbe intitolarsi Black Ops Cold War.

Questa volta il leak proverrebbe da una campagna promozionale di una famosa marca americana di snack, come riportato da Call of Duty News via Twitter. Call of Duty: Black Ops Cold War, infatti, sarebbe al centro di una promozione degli snack Doritos, la quale offre l’opportunità di guadagnare XP doppi sui server del prossimo FPS targato Activision.

A questo punto, dopo l’avvistamento di The Red Door sul Microsoft Store e in seguito a quest’ultimo leak, è quindi possibile che non manchi molto alla presentazione ufficiale del prossimo Call of Duty.

Condividi con gli amici Inviare