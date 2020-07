Annunciato Earthlock 2 per PC e console

Snowcastle Games ha confezionato un primo trailer di annuncio per Earthlock 2, nuovo action RPG in arrivo prossimamente su PC e console.

Seguito diretto di Earthlock: Festival of Magic, questo secondo capitolo promette di rivelarsi decisamente più ambizioso. In sviluppo con l’Unreal Engine, Earthlock 2 abbandonerà il sistema di combattimenti a turni per abbracciare gli scontri dinamici in tempo reale, assieme a un sistema di scelte e conseguenze che permetterà ai giocatori di lasciare il segno nel mondo di Umbra.

Purtroppo ci vorrà ancora molto tempo prima che l’ultima fatica di Snowcastle Games veda la luce: Earthlock 2, infatti, sarà disponibile nel corso del 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.