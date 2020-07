CrossCode su Xbox One è un successo grazie al Game Pass

Grande successo per CrossCode su Xbox One da quando è entrato a far parte del catalogo del servizio Game Pass.

Intervenendo in un podcast di Dual Screen, il designer Felix Klein ha reso noto che il numero di giocatori di CrossCode sulla piattaforma Microsoft è superiore rispetto al totale degli utenti su PS4 e Nintendo Switch. Klein ha spiegato che un risultato simile non si è verificato quando CrossCode ha debuttato sul Game Pass per PC perché il numero di abbonati è ancora ridotto, tuttavia su Xbox One il gioco ha immediatamente fatto breccia tra gli utenti del servizio.

Insomma, il videogioco di Radical Fish Games si è dimostrato un’ottima aggiunta nel catalogo di Xbox Game Pass, che a sua volta permette a molti team indipendenti di farsi conoscere e guadagnare un discreto seguito di nuovi fan.

